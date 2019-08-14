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Güneydoğu'da termometreler 46 dereceyi geçti

Hava sıcaklığı bugün Diyarbakır ve Siirt'te 43, Şanlıurfa'da 45,8, Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise 46,8 dereceye ulaştı.

AA | 14.08.2019 - 16:59..
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Bayramın ilk gününden itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altında kalan bölgede, sıcaklıklar 6-7 derece yükseldi. Uzmanlar, sıcak havanın yol açabileceği güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı, özellikle kronik sağlık sorunu bulunanlar, 65 yaş üstü olanlar ve çocukların dikkatli davranması konusunda uyarıda bulundu.

46,8 DERECEYİ GÖRDÜ

Hava sıcaklığı Diyarbakır ve Batman'da 44, Şanlıurfa'da 45,8, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 46,8 derece ölçüldü.

Güneydoğu'da termometreler 46 dereceyi geçti

SERİNLEMEK İÇİN SÜS HAVUZA KOŞTULAR

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, Anzele'deki süs havuzunda serinlemeye çalıştı. Vatandaşlardan Muharrem Ekin, sıcaktan bunalan çocukları serinlemek için süs havuzuna getirdiklerini söyledi. Siirt'te de bazı çocuklar Mithat Öktüren Bulvarı Cumhuriyet Meydanı'ndaki süs havuzundaki fıskiyelerin altında serinlemeye çalıştı.

Güneydoğu'da termometreler 46 dereceyi geçti

Güneydoğu'da termometreler 46 dereceyi geçti

Güneydoğu'da termometreler 46 dereceyi geçti

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