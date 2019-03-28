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Güneydoğu'ya elektrik yatırımı

Başta Şanlıurfa olmak üzere kaçak elektrik rekorunun kırıldığı illere, milyonlarca liralık hat döşeniyor.

İHA | 28.03.2019 - 14:31..
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Güneydoğu'ya elektrik yatırımı

Yönetmeliklere uygun yatırımlarını sürdüren enerji şirketlerinin dağıtım bölgesinde, enerji altyapısını güçlendirerek müşterilerine daha kaliteli ve kesintisiz elektrik vermek için gerçekleştirdiği yatırımlarından Güneydoğu'ya ciddi bir pay ayrıldı.

Güneydoğu'ya elektrik yatırımı

5 YILDA 2 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Özelleştirmenin gerçekleştiği 2013 Temmuz’undan itibaren geçen yaklaşık 5 yıllık süre içerisinde, bölge genelinde 2 milyar liralık yatırım gerçekleştiren Dicle Elektrik, bunun yaklaşık 600 milyon lirasını Şanlıurfa’daki yatırımları için harcadı.

Güneydoğu'ya elektrik yatırımı

BİNLERCE KİLOMETRE HAT DÖŞENDİ

Enerji şirketi; 5 yıllık sürede sadece Şanlıurfa’da 346 kilometre alçak ve orta gerilim enerji nakil hattı, 919 kilometre alçak ve orta gerilim şehir şebekesi yer altı hattı, 1.905 kilometre alçak ve orta gerilim şehir şebekesi havai hat, 406 kilometre aydınlatma şebekesi, 855 adet trafo merkezi ve ekipmanları ile 449 adet dağıtım merkezi ve KÖK (Kesici Ölçüm Kabini) binası yaptı.

Güneydoğu'ya elektrik yatırımı

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