Güngören Belediyesi'ndeki skandal ceza sonrası açıklama

AK Parti'li Güngören Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, bir çalışanına kendisini gördüğünde selam vermediği ve ayağa kalkmadığı gerekçesiyle tuvalet cezası vermişti.

Aldığı tepkilerden sonra istifasını duyuran İpekçi, şimdi de olayın yanlış aksettirildiğini iddia eden 9 dakikalık video yayınladı.

YENİ SİSTEM KURACAKKEN OPERASYON YAPILDI İDDİASI

İpekçi, açıklamasında özetle; komünizm ve kapitalizme alternatif bir ekonomik model oluşturdukları için dış güçlere hedef olduklarını öne sürdü.

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KAPİTALİZM VE KOMÜNİZME ALTERNATİF YENİ MODEL

"Genel olarak söylemek istediğim şudur ki kapitalizm, komünizm, bizim getirmiş olduğumuz kooperatiflerle beraber halkın ortak edilerek, ortaklık modeli… Halka anlatılması modelini geliştirmek için geldik. Belediye başkanımızın bu kitabı zamanında Cumhurbaşkanımıza atfedildi. Kitabın adı "Faizsiz ekonomide ortaklık sistemi…" Aynı şekilde bizler bugün bir teoride olan bugün kooperatifte uyguladığımız sistemi Güngören Belediyesi'nde gündeme getireceğimiz bir zamanda bu olay gündeme getirildi. Ve anlamsız bir şekilde tüm Türkiye'ye yayıldı.

"TALİMATIMIN ARKASINDAYIM"

"Ben amir olarak verdiğim talimatın arkasındayım." diyen İpekçi "Hata yapmış olabilirim ama hatamın bütün kamuoyuna yansıtılmasını benim vicdansız birisi olduğuma dair iddiaları kamuoyunun vicdanını bırakıyorum." dedi.

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