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Güngören’de 4 katlı binada yangın

Haznedar Mahallesindeki bir evde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.

İHA | 26.11.2018 - 01:29..
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Kınalı Sokak üzerindeki binanın ikinci katındaki Eşref A.’ya ait dairede elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevler balkondan dışarıya yükseldi. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Güngören’de 4 katlı binada yangın

YANGIN ÜST KATIN BALKONUNA SIÇRADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katın balkonuna yükselen alevlere kısa sürede müdahale ederek, kontrol altına aldı. Yangın mahallinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, yangın ekiplerin yaptığı müdahale sonrası söndürüldü.

Güngören’de 4 katlı binada yangın

Güngören’de 4 katlı binada yangın VİDEO

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Yangında yükselen alevler mahalliye panik yaşatırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Çıkan yangın nedeniyle evde büyük hasar oluşurken, evin içindeki malzemeler kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güngören’de 4 katlı binada yangın

Güngören’de 4 katlı binada yangın

Güngören’de 4 katlı binada yangın

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