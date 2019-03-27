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Güngören'de 4 katlı bir binada yangın çıktı

Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye ekipleri son anda kurtardı.

DHA | 27.03.2019 - 03:50..
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İstanbul Güngören'de 4 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri, komşularının dairesinden alevlerin yükseldiğini görünce korku dolu anlar yaşadı. Mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Güngören'de 4 katlı bir binada yangın çıktı

KEDİYİ İTFAİYE EKİPERİ KURTARDI

Bu sırada yangın çıkan dairede oturan ve ismi öğrenilemeyen İran uyruklu bir kadın da dışarı çıkarak ekiplerin çalışmasını izledi. Olay yerindeki sağlık görevlileri daire sahibi kadının üşümemesi için üzerinde ki ceketini verdi. Daire sahibi kadın itfaiye ekiplerine içeride 2  kedisinin kaldığını söyledi.

Güngören'de 4 katlı bir binada yangın çıktı

Ekipler hemen daireye girerek kedileri aramaya başladı. Dairede bulunan bir kedi itfaiye ekipleri tarafından alınarak sahibine teslim edildi. Diğer kedi ise dairede yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güngören'de 4 katlı bir binada yangın çıktı

Güngören'de 4 katlı bir binada yangın çıktı




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