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Güngören'de 5 katlı iş merkezinde yangın

İstanbul Güngören'de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın, bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

İHA | 07.09.2019 - 08:12..
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Fatih Sanayi Mahallesi Sancaklı Caddesinde üzerinde bulunan beş katlı bir binanın çatı katında, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin büyümesi nedeniyle, binayı dumanlar kapladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Güngören'de 5 katlı iş merkezinde yangın

5 İLÇEDEN İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangına Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Güngören ve Bakırköy ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi katıldı.

Güngören'de 5 katlı iş merkezinde yangın

İtfaiye ekipleri daha sonra yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle çatı katında ise büyük hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ile ilgili inceleme başlattı.

Güngören'de 5 katlı iş merkezinde yangın

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