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Güngören'de asker uğurlayan magandalar yakalandı

Alt geçidi trafiğe kapatarak terör estiren 1’i kadın 5 sürücü gözaltına alınırken, sürücülere 8 bin 449 lira para cezası kesildi.

İHA | 08.03.2020 - 10:03..
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Güngören'de asker uğurlayan magandalar yakalandı

İstanbul'un Güngören ilçesinde asker eğlencesi için toplanan grup, konvoy halinde yola çıkarak yolu kapatmış, ardından patinaj çekip ortalığı dumana boğmuşlardı.

Şehirde terör estiren magandalar, tüm yaptıklarını cep telefonu kamerasına kaydederek, görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı.

Görüntüleri incelemeye alan polis, adresleri belirlenen 34 CEF 525 plakalı otomobil sürücüsü Muhammed Salih A., 42 HS 793 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet M., 34 ZU 6610 plakalı motosiklet sürücüsü Aytekin Y., 34 VN 4328 plakalı motosiklet sürücüsü Ece K. ve erkek arkadaşı 34 UL 4156 plakalı motosiklet sürücüsü Emrullah Emin E.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul'da asker uğurlama terörü kamerada

SÜRÜCÜLERE 8 BİN 449 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Şubeye götürülen sürücülerden Muhammed Salih A. ve Mehmet M.’ye “Karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek” maddesinden 132 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü Aytekin Y.’ye de “Karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek” maddesinden 132 lira ve “Ses müzik cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlar dışında bulundurmak ve bu cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak” maddesinden 132 lira olmak üzere toplamda 264 lira para cezası uygulandı.

Güngören'de asker uğurlayan magandalar yakalandı

MAGANDA SEVGİLİLER DE YAKALANDI

Sürücülerden Ece K.’ya da, “Karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek” maddesinden 132 lira ve “Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araçları sürmesi” maddesinden de bin 228 lira olmak üzere toplamda bin 360 lira idari para cezası uygulandı.

Ece K.’nin erkek arkadaşı sürücü Emrullah Emin E.’ye ise “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi” maddesinden 6 bin 141 lira, “Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek” maddesinden 132 lira ve “Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek” maddesinden ise 288 lira olmak üzere toplamda 6 bin 561 lira para cezası uygulandı.

Güngören'de asker uğurlayan magandalar yakalandı

EHLİYETİ SÜRESİZ İPTAL EDİLDİ

Ayrıca Emrullah Emin E.’nin aday sürücü olması ve sürücü belge puanının 75 puanı aşması nedeniyle ehliyeti süresiz olarak iptal edildi.

Öte yandan, Sürücüler Muhammed Salih A., Mehmet M., Aytekin Y. ve Emrullah Emin E., “Kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezlerine teslim edildi.

Güngören'de asker uğurlayan magandalar yakalandı

Güngören'de asker uğurlayan magandalar yakalandı

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