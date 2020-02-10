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Güngören’de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı

Hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, mahalle sakinleri o yolda hep kazaların olduğunu belirterek yetkililerden çözüm istedi.

İHA | 10.02.2020 - 09:33..
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İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde, sokak içerisinde hızla ilerleyen hafif ticari araç ile otomobil, sokakların birleşim noktasında çarpıştı.

YARALANAN YA DA ÖLEN OLMADI

Çarpışmanın etkisiyle, otomobil sokak içerisinde savrulurken, yaya trafiğinin yoğun olduğu sokak içerisinde, kaza sırasında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

"8-10 KAZAYA ŞAHİT OLDUM"

Mahalle sakini Şaban Batman, "Yukarı istikametten gelen araç, park halindeki araçlar da diğer istikametine gelen aracın önünü kapatıyor. Durma mesafesi çok az. Ya burada bir ışık olması gerekiyor ya da kasis konulması gerekiyor. Burada büyük bir sıkıntı var. Ben burada oturuyorum, 2 ay içinde 8-10 kazaya şahit oldum." dedi.

Güngören’de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı

Güngören’de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı

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