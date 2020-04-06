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Güngören'de korona için muska yazan sahte hoca yakalandı

Korona nedeniyle insanlara kendisini imam olarak tanıtıp muska yazan dolandırıcı, yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA |
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Güngören'de korona için muska yazan sahte hoca yakalandı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgını fırsat bilen kişilere yönelik operasyonlar sıklaştırıldı.

POLİS MÜŞTERİ KILIĞINA GİREREK RANDEVU ALDI

İstanbul Güngören'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fikret G. (61) adlı kişinin, ilçede irtibata geçtiği kişilerin dini duygularını kullanarak, muska yazdığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri müşteri kılığında, kendisini hoca olarak tanıtıp güvenini kazandığı kişilere para karşılığında hastalık tedavisi, ayrılan çiftleri barıştırma, büyü bozma ve kısmet açma gibi bahanelerden büyü yapan sahte imamla iletişime geçerek, randevu aldı.

Güngören'de korona için muska yazan sahte hoca yakalandı

SAHTE HOCA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ekipler, randevu gününde adrese giderek daha önce seri numarası alınmış 200 lira parayı anlaştıkları şekilde Fikret G.’ye vererek, suçüstü yakaladı.

Polis ekiplerince yakalanan sahte hoca Fikret G., emniyette gözaltına alındı.

Güngören'de korona için muska yazan sahte hoca yakalandı

ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fikret G.'ye, Türk Ceza Kanununun “Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık” başlıklı 158. Maddesi ve 1219 Sayılı “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasında Dair Kanun” suçlarından işlem yapıldı.

Dolandırıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güngören'de korona için muska yazan sahte hoca yakalandı

Güngören'de korona için muska yazan sahte hoca yakalandı

Güngören'de korona için muska yazan sahte hoca yakalandı

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