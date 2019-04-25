İstanbul Güngören Tozkoparan Ortaokulu'nda bulunan laboratuvarda saat 12.00 sıralarında deney sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

VELİLER OKULA KOŞTU

Patlamada bir öğretmen ellerinden yaralandı.

Okula sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, haberi alan veliler de okula koştu.

Güngören'de okulda deney sırasında patlama oldu ViDEO

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İlk müdahalesi yapılan öğretmen ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖĞRENCİLERİN DURUMLARI DA KONTROL EDİLDİ

Öte yandan okul önünde bekleyen sağlık ekipleri tarafından patlama sırasında laboratuvarda olan öğrencilerin sağlık durumları da kontrol edildi.