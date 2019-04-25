taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8987
Euro
6.5793
Altın
1277.12
Borsa
95626.71
Gram Altın
242.279

Güngören'de okulda deney sırasında patlama oldu

Patlamada bir öğretmen elinden yaralandı, öğrenciler arasında da yaralıların olduğu bildirildi.

AA | 25.04.2019 - 12:28..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Güngören'de okulda deney sırasında patlama oldu

İstanbul Güngören Tozkoparan Ortaokulu'nda bulunan laboratuvarda saat 12.00 sıralarında deney sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

VELİLER OKULA KOŞTU

Patlamada bir öğretmen ellerinden yaralandı.

Okula sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, haberi alan veliler de okula koştu.

Güngören'de okulda deney sırasında patlama oldu ViDEO

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İlk müdahalesi yapılan öğretmen ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güngören'de okulda deney sırasında patlama oldu

ÖĞRENCİLERİN DURUMLARI DA KONTROL EDİLDİ

Öte yandan okul önünde bekleyen sağlık ekipleri tarafından patlama sırasında laboratuvarda olan öğrencilerin sağlık durumları da kontrol edildi.

Güngören'de okulda deney sırasında patlama oldu

Güngören'de okulda deney sırasında patlama oldu

Güngören'de okulda deney sırasında patlama oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li başkan Karakayalı: Suriyelileri istemiyoruz

CHP'li başkan Karakayalı: Suriyelileri istemiyoruz

591
Kılıçdaroğlu ile Erdoğan el sıkıştı

Kılıçdaroğlu ile Erdoğan el sıkıştı

146
Anzaklar şafak ayini için Çanakkale'de

Anzaklar şafak ayini için Çanakkale'de

115
Rusya: Türkiye'ye savaş uçağı vermeye hazırız

Rusya: Türkiye'ye savaş uçağı vermeye hazırız

143
Nazlı Çelik Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki gösterdi

Nazlı Çelik Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki gösterdi

122
Katar, Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşmesine karşı

Katar, Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşmesine karşı

29
Suriyeli işçiler haklarını aramak için sokağa inecek

Suriyeli işçiler haklarını aramak için sokağa inecek

539
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir