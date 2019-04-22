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Güngören'de park halindeki minibüs alev alev yandı

Park halinde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan bir minibüs alev alev yandı.

İHA | 22.04.2019 - 15:09..
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Olay, İstanbul'un Güngören ilçesinde Merkez Mahallesi Bayrampaşa Caddesi üzerinde bulunan bir okulun yanında meydana geldi.

1 SENEDİR AYNI YERDE DURUYOR, KULLANILMIYORDU

Yaklaşık 1 senedir cadde üzerinde bulunan ve kullanılmayan servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede büyüyerek minibüsü sararken olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Güngören'de park halindeki minibüs alev alev yandı

SORUŞTURMA YAPILIYOR

Yangın sonrasında minibüs kullanılamaz hale gelirken olayda yaralanan veya ölen olmadı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Park halindeki minibüs alev alev yandı VİDEO


Güngören'de park halindeki minibüs alev alev yandı

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