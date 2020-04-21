Güngören'de polisle araç hırsızları arasında kovalamaca

İstanbul Güngören'de Ömer Günce'ye ait 34 BAA 627 plakalı otomobil Başakşehir'de kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Araç sahibi, önce polise ihbarda bulundu ardından otomobilinin fotoğraflarını sosyal medyaya yükleyerek çalındığını duyurdu.

EKİPLER, ARACIN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Paylaşım sonrası Günce'nin bir arkadaşı çalınan aracı gördüğünü söyledi.

Durumu ekiplere bildiren Günce, ekipler ile otomobilin bulunduğu yere gitti.

Olay yerine giden ekipleri karşısında gören şüpheliler, kaçmaya başlarken, polisler ile kısa bir süre kovalamaca yaşandı.

EKİPLER ATEŞ AÇTI

Polis aracına çarpan şüphelilerden birisi polisin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Diğer şüpheliler ise aracı bırakıp, yaya olarak kaçtı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

AMBULANSTA İLK MÜDAHLE YAPILDI

Yaralanan şüpheliye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı.

Günce'nin arkadaşı olan Yunus Emre Sarıbaş, "Bizim bir arkadaşımızın aracın dün sabah çalındı. Bizde hemen sosyal medyadan paylaşımını yaptık. Görmediğim bir asker arkadaşım vardı, sağolsun o görmüş aracı. İlk olarak Topkapı'da görmüş arkadaşım aracı. Sonra bizler de evlerimizden kalktık geldik. Bulduk aracımızı çok şükür. Bizde çok kovaladık onları, sanırım polis bir kişiyi yaralamış. Araçta 3 kişi vardı diğer ikisi kaçmış." dedi.