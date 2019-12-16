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Güngören'de tekstil atölyesinde yangın

Alev alev yanan atölye, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA | 16.12.2019 - 14:45..
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İstanbul Güngören'de, 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İşçilerin üretim yaptığı sırada çıkan yangın bir anda tüm çatı katını sardı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve tedbir amaçlı ambulans gönderildi.

Güngören'de tekstil atölyesinde yangın

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına müdahale eden itfaiye ekibi, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangın sırasında çatı katında bulunan işçiler, kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, atölyede hasar oluştuğu öğrenildi.

Güngören'de tekstil atölyesinde yangın

Güngören'de tekstil atölyesinde yangın

Güngören'de tekstil atölyesinde yangın

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