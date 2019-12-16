Güngören'de tekstil atölyesinde yangın

İstanbul Güngören'de, 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İşçilerin üretim yaptığı sırada çıkan yangın bir anda tüm çatı katını sardı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve tedbir amaçlı ambulans gönderildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına müdahale eden itfaiye ekibi, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangın sırasında çatı katında bulunan işçiler, kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, atölyede hasar oluştuğu öğrenildi.