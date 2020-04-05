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Güngören'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Polis ekiplerince uyuşturucu madde satan 5 kişi yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA |
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Güngören'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

İstanbul Güngören'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneştepe Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde kalabalık bir grubun olduğu, içeriden silah seslerinin geldiği ve uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi Recep B. ile Agit C., Umut A., Abdülkadir S. ve Turgut Ç. gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramada  ruhsatsız tabanca, şarjör ile 13 fişek, 994,7 gram esrar, 4,48 gram kokain, 20,40 gram taş kokain, hassas terazi, 5 bin 624 lira, bin 350 dolar ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

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