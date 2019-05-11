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Günpınar Şelalesi'ni gören hayran kalıyor

El değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle halk arasında 'Saklı Cennet' olarak bilinen Günpınar Şelalesi, ilkbaharda rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

DHA | 11.05.2019 - 09:57..
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Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Günpınar Şelalesi, ziyaretçi akınına uğruyor.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN UĞRAK MEKANI

Günpınar Şelalesi, aynı adı taşıyan vadisiyle ilkbahar mevsiminde ziyaretçilerine tabloları aratmayan bir manzara yaşatıyor. Yeşil, mavi ve sarının bütün tonlarını barındıran şelale, tarihi ve doğal güzellikleriyle ilkbahar mevsiminde, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri oluyor.

Günpınar Şelalesi'ni gören hayran kalıyor

DOĞAL STÜDYO İMKANI

Şelale, doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbediyor. İlkbaharın bütün renklerini barındıran manzarasıyla doğal bir stüdyo imkanı sağlıyor.

Günpınar Şelalesi'ni gören hayran kalıyor

"HUZUR VERİCİ"

İlçeyi gezen turistler, şelalenin eşsiz bir görünüme sahip olduğunu kaydederek, Malatya'ya ilk kez geldiklerini, şelalenin çok huzur verici olduğunu söyledi.

Günpınar Şelalesi'ni gören hayran kalıyor

"İNANILMAZ BİR YER"

Günpınar Şelalesi'ne daha önce de geldiğini belirten Mert Arslan, "Bu ikinci gelişim. Ankara'dan arkadaşlarımı getirdim. Bence inanılmaz bir yer, çok güzel burası." dedi.

Günpınar Şelalesi'ni gören hayran kalıyor

Günpınar Şelalesi'ni gören hayran kalıyor

Günpınar Şelalesi'ni gören hayran kalıyor

Günpınar Şelalesi'ni gören hayran kalıyor

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