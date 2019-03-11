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Günümüz Türkçesiyle Hüseyin Rahmi'nin ünlü eseri Gulyabani

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın en ünlü eserlerinden Gulyabani, şimdi günümüz Türkçesiyle bize daha da yakınlaşıyor…

Özel İçerik | 11.03.2019 - 15:29..
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Günümüz Türkçesiyle Gulyabani

Gulyabani, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın en özel romanlarından biri. 1913’te yazdı. Hatta severek kaç kere izlediğimiz Süt Kardeşler filminin de konusunu oluşturuyor. Romanlarında özellikle İstanbul yaşamını her yönüyle ele alan Hüseyin Rahmi, halkın özgün konuşma biçimlerini olduğu gibi kullanarak çoğu zaman mizahi, bazen de hüzünlü bir dille aktarıyordu kalemini. Gulyabani de yine döneminin etkisinde bir romandı. Şimdi ise, günümüz Türkçesiyle yeniden bizlerle. Üstelik İş Bankası Kültür Yayınları, Hüseyin Rahmi’nin seçme serlerine Türk Edebiyatı Klasikleri Dizisinde yer vermeye devam edeceklerinin de müjdesini veriyor…

Günümüz Türkçesiyle Gulyabani - Hüseyin Rahmi Gürpınar

GULYABANİ

Romanımızın kahramanı Muhsine, geçimini sağlamak için şehirden oldukça uzakta bir köşke hizmetçi olarak gider. Burası gerçekten de ilginç bir köşktür. Evin zengin hanımının delirdiği söylenmektedir. Bir yandan da periler ve gulyabaninin de bahsi geçmektedir tabii. Muhsine aslında çok korkuyordur, ama merakına da yenik düşer. Kapalı kapıların ardında neler dönüyor, çözmeye çalışır.

Burada romanla masal arasında geçişleriyle Hüseyin Rahmi, halkın batıl inançları üzerinden romanını kurgulamıştır. Oysa asıl şaşılası varlık, insandır ve Hüseyin Rahmi, bütün incelikleri ile bu gerçeği ortaya koyar. Türkçenin en güzel örneklerini barındıran bu romanı okumadıysanız, günümüz Türkçesi versiyonu daha faydalı olacaktır…

Günümüz Türkçesiyle Gulyabani - Hüseyin Rahmi Gürpınar

Günümüz Türkçesiyle Gulyabani

Hüseyin Rahmi Gürpınar

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 144

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Damla Karakuş

[email protected]

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