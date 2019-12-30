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Günümüzde faaliyette olan en hızlı 5 tren

Dünya üzerinde şu anda kullanılmakta olan en hızlı 5 yolcu trenini sizler için listeledik.

Haber Merkezi | 30.12.2019 - 17:35..
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Normal trenlere göre daha hızlı yolculuk etme olanağı sağlayan hızlı trenler, gelişen teknolojiler sayesinde günümüzde uçaklara kafa tutar hale geldi.

Eski demiyolu hatlarında saatte 200 km hıza çıkabilen hızlı trenler, gelişmiş teknolojiye sahip hatlarda ise 400 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Peki tamamen tekerleksiz olarak tasarlanan Şanghay Maglev trenini veya saatte 540 kilometre hıza ulaşacak uzay trenini hiç duydunuz mu? Sizi daha fazla meraklandırmadan videomuzla baş başa bırakalım.

DÜNYANIN UÇAKLARA KAFA TUTAN EN HIZLI 5 TRENİ

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