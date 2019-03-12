Bağcılar, Mahmutbey Mahallesi’ndeki oto aksesuarları satan bir iş yerinde 3 personel çalışırken, bir şahıs saniyeler içerisinde 30 kiloluk aküyü çalarak, kayıplara karıştı.

KİMSE FARK ETMEDİ

Hırsızın aküyü çaldığı o anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına takılan görüntülerde, bir şahıs, dükkanın önünde duran 800 TL değerindeki akünün önce üstüne oturuyor. Ardından saniyeler içinde personellerin araçlarda çalışmasını fırsat bilip, 30 kiloluk aküyü alarak kayıplara karışıyor. Şahsın 30 kiloluk aküyü zorla götürdüğü, güvenlik kamerasından net bir şekilde gözüküyor.

30 kiloluk akü çalan hırsız kameraya yakalandı ViDEO

"AKÜNÜN ÜZERİNE OTURMUŞ"

Aküyü, diğerlerinden daha pahalı olduğunu bilen bir kişinin çaldığını belirten iş yeri sahibi Ahmet Bekçi, “Dükkanımızda 3 araba bulunuyordu ve ben de dahil olmak üzere üçümüzde çalışıyorduk. Şahıs dükkanımızın köşesine gelerek, akünün üzerine oturmuş. Akünün pahalı olan özellikte bir akü olduğunu biliyor. Aküyü çaktırmadan alıp götürüyor. Bunun kesinlikle profesyonel olduğunu ve başkalarının da canlarını yaktığına inanıyorum. O yüzden bu şahsın bulunmasını istiyorum. Bunu tanıyanlar görüntüden hemen anlayacaklarını umuyorum. Akünün sıfırı 800 TL, özel pahalı bir cins aküdür.” dedi.