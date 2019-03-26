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Gurbetçi adam izne geldiği evinde ölü bulundu

Hollanda’dan memleketi Samsun’a izne gelen gurbetçi, evindeki banyoda ölü halde görüldü.

İHA | 26.03.2019 - 08:18..
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Hollanda’da yaşayan Mustafa Kemal Kelemci (48) 3 gün önce memleketi Samsun’a izne geldi.

Mustafa Kemal Kelemci’nin kız kardeşi Filiz Varış ağabeyinden 3 gündür haber alamayıp telefonla da ulaşamayınca polise haber vererek yardım istedi.

EVE GELEN POLİS ADAMI ÖLÜ BULDU

Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, eve giden polis, savcının talimatı doğrultusunda çilingir yardımıyla evin kapısını açınca Mustafa Kemal Kelemci’yi banyoda ölü olarak buldu. Gurbetçinin ölümü şüpheli bulundu. Ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gurbetçi adam izne geldiği evinde ölü bulundu

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