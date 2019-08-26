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Gurbetçi Türkler Ruslar Almanlardan fazla harcıyor

Tatil için Türkiye'ye gelen gurbetçiler, bin 175 euro harcamayla Almanların 2 katını, Rusların ise 3 katını Türkiye'de bırakıyor.

AA Özel Haber | 26.08.2019 - 11:35..
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Gurbetçi Türkler Ruslar Almanlardan fazla harcıyor

Her yıl tatilini vatanında geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçiler, ekonomiye de katkı sağlıyor. Öyle ki; genelde maaşlarını euro üzerinde alan gurbetçiler; Türkiye'de yaptıkları harcamalarla Türkiye tatilinde zirvede olan Ruslar ve Almanları bile geride bırakıyor.

ALMANLAR VE RUSLARI GERİDE BIRAKTILAR

Türkiye'ye tatile gelen Avrupalı Türklerin geçen yılki kişi başı ortalama bin 175 euro olan harcamaları, Alman turistlerin 590 euro olan ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Gurbetçi Türkler, Türkiye tatillerinde ortalama 350 euro harcayan Rusların da 3 katı harcama yapıyor.

Gurbetçi Türkler Ruslar Almanlardan fazla harcıyor

AA muhabirinin Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı'nın (TAVAK) "Avrupalı Türklerin Türk Turizmindeki Önemi" başlıklı son araştırmasından derlediği bilgilere göre, geçen yıl 2,8 milyon Avrupalı Türk tatilini Türkiye'de geçirdi.

Bunun 1,9 milyonu Almanya’da yaşayan Türklerden oluştu. Tatil için Türkiye’yi tercih eden Avrupalı Türkler geçen yıl yaklaşık 3,3 milyar euro bıraktı.

ORTALAMA 4 HAFTA KALIYORLAR

Araştırmaya göre, Avrupalı Türklerin yaklaşık yüzde 47’si tatilini Türkiye’de geçiriyor ve Türkiye’de ortalama 24 gün kalıyorlar.

Artık yalnızca ailelerini ziyaret etmek için değil, aynı zamanda İstanbul, Antalya, Bodrum, Çeşme, Alaçatı, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz gibi sahillerde tatillerini geçirmek için gelen Avrupalı Türklerin en gözde tatil yerini ise İstanbul, Çeşme ve Alaçatı oluşturuyor.

Gurbetçi Türkler Ruslar Almanlardan fazla harcıyor


Gurbetçiler Türkiye'ye gelişlerinde Kapıkule'de uzun kuyruklar oluşturuyorlar.

EĞLENCE HARCAMALARIN YÜZDE 9'UNU OLUŞTURDU

Araştırmaya göre, Türkiye’ye gelen ve ortalama kalış süreleri 16 gün olan Almanların kişi başı toplam harcamaları 2018’de ortalama 590 euro iken Avrupalı Türklerin kişi başı ortalaması yaklaşık bin 175 euro oldu. Böylece, Avrupa’dan gelen Türkler Alman turistlerin neredeyse iki katı harcama yapmış oldu.

2018 için tahmin edilen ortalama harcama miktarı olan bin 175 euronun 460 eurosu konaklama için harcanırken, eğlence bu harcamaların yüzde 9’unu, yiyecek, içecek, eğlence ve hediye masrafları da yüzde 45’ini oluşturdu.

Avrupalı Türklerin 2018 yılında Türkiye’de bıraktığı yaklaşık 3,3 milyar euronun, 2015 yılında Türkiye’ye gelen 5,7 milyon Alman turistin bıraktığı 3,9 milyar euroya yakın gerçekleşmesi de dikkati çekti.

Gurbetçilerin 'hasret' yolculuğu ARŞİV

AB'DE 5.7 MİLYON CİVARINDA TÜRK VAR

TAVAK Vakfı’nın tespitlerine göre 28 üye ülkeden toplam 510 milyon nüfuslu Avrupa Birliği (AB) sınırları içerisinde 5.7 milyonun üzerinde Avrupalı Türk yaşıyor. Bunların 2.4 milyonu Türk vatandaşlığı taşıyor.

AB'de en fazla Türk nüfusuna sahip ülkeler ise 3 milyon 90 binle Almanya, 478 bin 330'la Hollanda ve 434 bin 540'la da Fransa olarak belirlendi.

TAVAK Vakfı 2018 verilerine göre, AB ülkelerinde yaşayan Türk nüfusun dağılımı şöyle;

Ülke Toplam Türk Sayısı T.C. Vatandaşlarının Sayısı
Belçika 135.000 39.532
Danimarka 59.920 28.934
Almanya 3.090.000 1.678.166
Fransa 434.540 323.421
Hollanda 478.330 142.698
Avusturya 247.500 106.000
İsveç 40.766 10.840
Büyük Britanya 180.000 90.000
Diğer 19 AB Ülkeleri 130.000 --
Toplam (1) 4.796.056 2.419.491
AB´deki Türk Göçmenler ve Azınlıklar
Yunanistan 150.000 -
Bulgaristan 750.000 -
Romanya 70.000 -
Toplam (2) 970.000 -
EU-28 TOPLAM (1+2) 5.766.056 2.419.491

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