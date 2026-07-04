Gurbetçiler Erzincan Girlevik Şelalesi'ne akın etti

Avrupa'da yaşanan kavurucu sıcak havadan kaçan gurbetçiler, Türkiye'ye geldi.

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi de yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde yer alan 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.

"HERKESİ DAVET EDİYORUZ"

Kışın suyunun büyük bölümünün donması ile oluşan sarkıtlarla etkileyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine yazın da farklı bir güzellik sunuyor.

Girlevik Şelalesi'ne gelen vatandaşlar, "Şelale tamamen doğal, çok güzel ortam sunuyor. Erzincan'da burası mutlaka uğramadan gitmediğimiz, vazgeçilmez yerlerimizden biri. Doğallığını koruması ve serinliği nedeniyle ailece piknik yapılan yer. Herkesi Girlevik Şelalesi'ne davet ediyoruz." dedi.

Girlevik Şelalesi, Avrupa ve Erzincan'ın çevresindeki illerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, İzmir, Diyarbakır, Adana ve yurt dışından gelen çok sayıda turistin uğrak noktası oluyor.