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Gurbetçiler sınır kapısında kilometrelerce kuyruk oluştur

Avrupa’da yaşayıp yaz tatili için Türkiye’ye gelmek isteyen gurbetçiler Ditrovgrad sınır kapısında yaşanan bir aksaklık sebebi ile kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

İHA | 29.06.2019 - 22:50..
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Avrupa ülkelerinde yaşayıp yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek için kara yolunu tercih eden gurbetçiler Ditrovgrad sınır kapısının alanı gelen araç sayısı için yeterli gelmeyince yüzlerce araba saatlerce yolda bekledi.

GURBETÇİ KUYRUĞU

Bir an önce anavatana kavuşmak için binlerce kilometrelik yolları aşan gurbetçiler daha sonra ise Bulgar- Sırp gümrüğüne takıldı onlarca kilometrelik kuyruk oluşturan gurbetçiler araçlarından inerek yolun açılmasını beklediler.

Gurbetçiler sınır kapısında kilometrelerce kuyruk oluştur

Vatandaşlar Bulgaristan ve Sırbistan’da yaşadıkları gümrük çilesinin Kapıkule sınır kapısında yaşanmamasını dilediklerini aktardı.

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