Gurbetçiler sınır kapısından ülkelerine dönüyor

Yurt dışında yaşayıp, yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruk oluşturdu.

Gurbetçilerin sevinç göz yaşlarıyla giriş yaptıkları Kapıkule'den gurbete yolculuklarına bu kez hüzün gözyaşları eşlik ediyor.

HÜZÜN VE SEVİNCİN KAPISI: KAPIKULE

Avrupa'da yaşayan Türkler'in büyük bir kısmı özel araçlarıyla sınır kapılarından çıkış yaparken bir kısmı da uçakla gitmeyi tercih ediyor. Kara yolunu tercih edenlerin ilk ve en çok tercihi ise Kapıkule, yıllardır hüzün ve sevincin tanığı Kapıkule için ağustos ayı veda anlamına geliyor. İzin süreleri bitenler girişte döktükleri vatana ulaşmanın verdiği yürek kabarmasıyla sevinç gözyaşlarını bu kez hasretlik için döküyorlar. Geride bıraktıklarını tekrar görebilmenin planlarıyla düşülen yollar gurbete açılıyor.

"SEVİNÇLE GELMİŞTİK GİDERKEN İÇİMİZDE BURUK BİR ÜZÜNTÜ VAR"

Belçika'da yaşayan Kahramanmaraşlı Bünyamin Kaya, memleketi ve Alanya'da yaklaşık 1 ay kaldıktan sonra tekrar dönüş yaptığını belirtti. Gelişlerin "heyecan dolu" dönüşlerin ise "hüzünlü" olduğunu ifade eden "Ülkemize geldik büyük bir sevinçle, iznimizi kullandık. Hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadık. Gezdik, tatilimizi yaptık. Artık izin bitti, gidiyoruz. Sevinçle gelmiştik, giderken de içimizde buruk bir üzüntü var. Ama yapacak bir şey yok. Hanım ağlıyor, sadece, annesini çok özlemiş, daha yola çıkalı 1 buçuk gün oldu. Şimdiden 'memleketimi bırakmak istemiyorum' diye ağlıyor." dedi.

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