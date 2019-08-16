taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5492
Euro
6.1545
Altın
1515.19
Borsa
97159.2
Gram Altın
270.53

Gurbetçiler sınır kapısından ülkelerine dönüyor

Bayram izinlerini Türkiye'de kullanan gurbetçilerin, çalıştıkları Avrupa ülkelerine dönüşleri başladı.

AA | 16.08.2019 - 10:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Gurbetçiler sınır kapısından ülkelerine dönüyor

Yurt dışında yaşayıp, yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruk oluşturdu.

Gurbetçilerin sevinç göz yaşlarıyla giriş yaptıkları Kapıkule'den gurbete yolculuklarına bu kez hüzün gözyaşları eşlik ediyor.

HÜZÜN VE SEVİNCİN KAPISI: KAPIKULE

Avrupa'da yaşayan Türkler'in büyük bir kısmı özel araçlarıyla sınır kapılarından çıkış yaparken bir kısmı da uçakla gitmeyi tercih ediyor. Kara yolunu tercih edenlerin ilk ve en çok tercihi ise Kapıkule, yıllardır hüzün ve sevincin tanığı Kapıkule için ağustos ayı veda anlamına geliyor. İzin süreleri bitenler girişte döktükleri vatana ulaşmanın verdiği yürek kabarmasıyla sevinç gözyaşlarını bu kez hasretlik için döküyorlar. Geride bıraktıklarını tekrar görebilmenin planlarıyla düşülen yollar gurbete açılıyor.

Gurbetçiler sınır kapısından ülkelerine dönüyor

"SEVİNÇLE GELMİŞTİK GİDERKEN İÇİMİZDE BURUK BİR ÜZÜNTÜ VAR"

Belçika'da yaşayan Kahramanmaraşlı Bünyamin Kaya, memleketi ve Alanya'da yaklaşık 1 ay kaldıktan sonra tekrar dönüş yaptığını belirtti. Gelişlerin "heyecan dolu" dönüşlerin ise "hüzünlü" olduğunu ifade eden "Ülkemize geldik büyük bir sevinçle, iznimizi kullandık. Hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadık. Gezdik, tatilimizi yaptık. Artık izin bitti, gidiyoruz. Sevinçle gelmiştik, giderken de içimizde buruk bir üzüntü var. Ama yapacak bir şey yok. Hanım ağlıyor, sadece, annesini çok özlemiş, daha yola çıkalı 1 buçuk gün oldu. Şimdiden 'memleketimi bırakmak istemiyorum' diye ağlıyor." dedi.

Gurbet yolunun Kapıkule'den hazin vedası VİDEO

Gurbetçiler sınır kapısından ülkelerine dönüyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigarada taban fiyat 12 TL

Sigarada taban fiyat 12 TL

157
Rumlar Maraş için seçime hazırlanıyor

Rumlar Maraş için seçime hazırlanıyor

61
İngiltere'de Boris'in istifası isteniyor

İngiltere'de Boris'in istifası isteniyor

42
Hollanda medyası: Türkiye Suriyelileri zorla gönderiyor

Hollanda medyası: Türkiye Suriyelileri zorla gönderiyor

139
Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı

Yalnız yaşayan kişinin öldüğü 4 ay sonra ortaya çıktı

32
Erzurum'da aynı aşiretten birine aşık olan genç öldürüldü

Erzurum'da aynı aşiretten birine aşık olan genç öldürüldü

69
Nzonzi İstanbul'a geldi

Nzonzi İstanbul'a geldi

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir