Gürbulak Gümrük Kapısı'nda sahra hastanesi kuruluyor

Dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüsü kontrol altına almak için çalışmalar devem ediyor.

Virüsü kontrol altına almanın yanında İran, Irak ve Yunanistan gibi komşu ülkelerde virüs tespit edilmesinin ardından, Türkiye korunmak için tedbirleri artırıyor.

SAHRA HASTANESİ KURULUYOR

Bu kapsamda koranavirüs nedeniyle İran’da yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir dizi tedbirler alınmaya başlandı.

Gürbulak Gümrük Kapısı, giriş-çıkışlara kapatılırken, Sağlık Bakanlığı’nın kararıyla gümrük sahasının bulunduğu alanda, sahra hastanesi kuruluyor.

MALZEMELER ASKERİ UÇAKLA GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı ile Ağrı’daki havalimanına getirilen malzemeler, sabah erken saatlerde kamyonlarla gümrük kapısına taşındı.

SINIRDAN GİRENLER KONTROLDEN GEÇECEK

Malzemelerin gelmesi ile birlikte yoğun bir çalışma başlatıldı. Yan yana odalar halinde kurulan sahra hastanesinde, Gürbulak Sınır Kapısı’na gelecek olan Türk vatandaşları, kontrolden geçirilip, gözetim altında tutulacak.

Durumu şüpheli görülen hastalar ise, Erzurum'da yapımı tamamlanan şehir hastanesine sevk edilecek.

















