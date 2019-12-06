Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18,4 ton siyanür bulundu

Siyanürle intiharların artması üzerine siyanürün, halka satışı engellendi.

Bu kapsamda, siyanür bileşikleri halka satış amacıyla piyasaya arz edilemeyecek, internet veya herhangi bir elektronik ortamda halka satılamayacak.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İran’a gitmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısına gelecek bir tıra ilişkin Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce alınan ihbar üzerine harekete geçildi.

360 VARİLDE SODYUM SİYANÜR TESPİT EDİLDİ

Sınır kapısına gelen şüpheli araç, ekiplerce durduruldu. Aracın yükünün resmi belgelerde “sodyum” olarak beyan edilmesine rağmen kimyasal maddenin içerisinde bulunduğu 360 adet varilin üzerinde “sodyum siyanür” ifadesinin bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine aracın etrafında, çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturmamak üzere gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18,4 ton siyanür ele geçirildi ViDEO

ÖZEL KIYAFETLERLE TESPİT YAPILDI

Özel kıyafetler giyen uzmanlar tarafından araçta taşınan maddeden numune alındı. Bakanlığa bağlı uluslararası akreditasyon sahibi laboratuvarda gerçekleştirilen analizler sonucunda yükün sodyum siyanür isimli zehirli kimyasal olduğu tespit edildi.

ADLİ İŞLEM UYGULANDI

Araçta bulunan 18 bin 400 kilogram sodyum siyanür maddesine ilişkin sorumlular hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca adli işlem başlatıldı.





