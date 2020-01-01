Gürbulak Sınır Kapısı'nda 86,5 kilo eroin ele geçirildi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, İran'dan Türkiye’ye gelen İran uyruklu sürücünün kullandığı tır riskli olarak değerlendirildi.
DEDEKTÖR KÖPEĞİ TEPKİ VERDİ
X- Ray taramasına sevk edilen tır, yakıt deposunda şüpheli yoğunluk gözlenmesi üzerine arama hangarına alındı. Arama sırasında şüpheli yoğunluk tespit edilen bölgelere, dedektör köpeğin de tepki vermesi üzerine tırın yakıt deposu söküldü.
85 PAKET İÇERİSİNE GİZLEDİLER
Yapılan incelemede, yakıt deposunun bir kısmının bal mumu ile kapatıldığı ve bu bölümde gizli bölmenin oluşturulduğu saptandı. Kesilerek açılan gizli bölümde, renkli kağıtlara sarılarak sıkıştırılmış paketler bulunduğu tespit edildi. Yakıt deposunda oluşturulan gizli bölmeye saklanmış 85 paket içerisindeki toz maddenin uyuşturucu test cihazındaki analizinde eroin olduğu belirlendi.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
86,5 kilo eroine el konulurken, tır sürücüsü gözaltına alındı.