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Gürcistan'da bir kadın 3 yaşındaki çocuğu bıçakladı

Ailesi ile yürüyen çocuklara bir kadın tarafından bıçaklı saldırı meydana geldi.

AA | 30.08.2019 - 05:36..
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te garip bir olay meydana geldi.

52 yaşında olduğu belirtilen bir kadın, kaldırımda annesiyle yürüyen 3 yaşındaki bir çocuğu yüzünden bıçakladı ve arkada babasıyla yürüyen diğer çocuğa da saldırmaya çalıştı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, kadının kaldırımda annesiyle yürüyen çocuğa yaklaştığı ve aniden çocuğun suratına bıçakla saldırdığı, ardından arkada babasıyla yürüyen diğer çocuğa da saldırmaya çalıştığı ve babanın çocuğu kucaklayarak saldırgandan uzaklaştırdığı görüldü.

Gürcistan'da bir kadın 3 yaşındaki çocuğu bıçakladı

BABA NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Ne olduğunu anlamaya çalışan baba, kadına müdahale etmek istedi ancak kadın bıçağı ona doğru sallayınca geri çekilmek zorunda kaldı.
Daha sonra bıçağını çantasına atan kadın, olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

Gürcistan'da bir kadın 3 yaşındaki çocuğu bıçakladı

KADINA 10 YILA KADAR HAPİS

Polis teşkilatından yapılan açıklamada, çocuğun hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken; saldırgan kadının gözaltına alındığı; 7 ila 10 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya olduğu bildirildi.

Ailesi ile yürüyen çocuklara bıçakla saldırdı VİDEO

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