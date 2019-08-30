Gürcistan'da bir kadın 3 yaşındaki çocuğu bıçakladı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te garip bir olay meydana geldi.

52 yaşında olduğu belirtilen bir kadın, kaldırımda annesiyle yürüyen 3 yaşındaki bir çocuğu yüzünden bıçakladı ve arkada babasıyla yürüyen diğer çocuğa da saldırmaya çalıştı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, kadının kaldırımda annesiyle yürüyen çocuğa yaklaştığı ve aniden çocuğun suratına bıçakla saldırdığı, ardından arkada babasıyla yürüyen diğer çocuğa da saldırmaya çalıştığı ve babanın çocuğu kucaklayarak saldırgandan uzaklaştırdığı görüldü.

BABA NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Ne olduğunu anlamaya çalışan baba, kadına müdahale etmek istedi ancak kadın bıçağı ona doğru sallayınca geri çekilmek zorunda kaldı.

Daha sonra bıçağını çantasına atan kadın, olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

KADINA 10 YILA KADAR HAPİS

Polis teşkilatından yapılan açıklamada, çocuğun hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken; saldırgan kadının gözaltına alındığı; 7 ila 10 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya olduğu bildirildi.