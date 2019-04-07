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Gürcistan'da elektrikli araç fabrikası açıyor

40 bin araç kapasiteli fabrikada üretilen elektrikli otomobillerin yarısı AB'ye ihraç edilecek.

AA | 07.04.2019 - 13:44..
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Güney Kafkasya'da ekolojik ürünlerin üretilmesi yönünde çalışan ilk endüstriyel işletme grubuna ilişkin sunum Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapıldı.

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, burada yaptığı konuşmada, ülkesinde ekolojik sorunlar yaşandığını ancak bunları çözmek için çeşitli projeler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Gürcistan'da elektrikli araç fabrikası açıyor

Bu sorunların çözülmesi yönünde Çinli otomotiv şirketi Changan'ın, Gürcistan'da elektrikli araçlar üreteceğini aktaran Bakhtadze, "2020'den itibaren elektrikli araçları piyasaya sağlayabiliyoruz." dedi.

40 BİN ARAÇ KAPASİTELİ OLACAK

Araçların ülkesinin Kutaisi kentinde üretileceğini bildiren Bakhtadze, "Fabrikanın kapasitesi 40 bin araç olacak. Bunun yüzde 50'si, yani 20 bini iç pazar için üretilecek, diğer 20 bini ise AB'ye ihraç edilecek. Araçların üzerinde 'Made in Georgia' olacak. Bu büyük bir başarıdır." şeklinde konuştu.

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