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Gürcistanlılardan Türk dili ve kültürüne yoğun ilgi

Yunus Emre Enstitüsü'nün, Gürcistan'da başlattığı Türkçe eğitim programlarıyla yaklaşık 3 bin Gürcistanlı Türkçe öğrendi.

AA | 18.02.2020 - 10:16..
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Gürcistan'ın Başkenti Tiflis'te faaliyet yürüten Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkçe eğitiminin yanı sıra gerçekleştirdiği kültürel etkinliklerle, Türkçe'ye ve Türk kültürüne ilgi duyan Gürcistanlılar ile Türkoloji öğrencilerinin ilk adresi haline geldi.

Son teknolojiyle donatılan sınıflarda uzman eğitmenlerden ders alan Gürcistanlılar, bu sayede Türk dili ve kültürünü öğrenme imkanı buldu. Devam eden kurslarda 270 kişinin eğitim gördüğü ve 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren enstitüde yaklaşık 3 bin Gürcistanlı Türkçe öğrendi. Ülkedeki insanların Türk dili ve kültürüne yönelik taleplerine cevap veren enstitü, üniversitelerin Türkoloji bölümlerine destek vererek, iki ülke arasındaki eğitim, kültür ve sosyal ilişkilerin gelişmesine de katkı sunuyor.

Gürcistanlılardan Türk dili ve kültürüne yoğun ilgi

"TÜRKİYE'YE ÇOK BÜYÜK İLGİ VAR"

Ivane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Marika Jıkıa, enstitü sayesinde öğrencilerin Türkoloji bölümüne daha çok ilgi gösterdiğini söyledi. Gürcistan'da Türk dili ve kültürüne ait farklı lehçelerle yazılmış sayısız eserin bulunduğunu belirten Jıkıa, şunları kaydetti:

"Modern Türk dili üzerinde çalışma yürütüyorum. Öğrencilerin her yıl Türk dili ve kültürüne ilgisi artıyor. Her sene iki ayrı gruptan 20 öğrenci yetişiyor. Bu öğrencilerin dil sorunlarını çözmek için 3. sınıftan sonra Türkiye'ye göndermeye çalışıyoruz. Bu anlamda enstitünün yardımları göz ardı edilemez. Gürcistan'dan Türkiye'ye çok büyük ilgi var. Komşuluk ilişkilerimiz çok iyi, Türkiye'den de bu ilgiliyi bekliyoruz. Bu etkileşim iki ülke ilişkilerinin gelişmesini sağlıyor."

Gürcistanlılardan Türk dili ve kültürüne yoğun ilgi

"ARTIK GÖNÜL LİSANIM TÜRKÇE"

Türk Kültür Merkezi'nde açılan kurslara katılan öğrencilerden Zeynep Süleymanov da Türkçe'yi anlamak ve konuşmak için yoğun çaba gösterdiğini belirtti. Kurslarda sadece Türkçe'yi değil, Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduğunu anlatan Süleymanov, "Kurslar sayesinde Türkçe konuştuğumda kendimi daha iyi ifade edebiliyorum. Bu yüzden de artık gönül lisanım Türkçe." dedi.

Öğrenci Selam Hazarsadikov da, "Daha önce sadece Türk dizilerinden Türkçe öğrenmeye çalışıyordum. Şimdi ise burada açılan kurslara katılıyorum. Türkiye'de üniversite öğrenimi görmek istiyorum, bu nedenle de Türkçe öğreniyorum." ifadesini kullandı.

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