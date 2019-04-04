Gürcü hırsızlar 1 gün içinde yakalandı

Ankara Emniyeti Hırsızlık Büro ekipleri bir olayı daha aydınlattı.

Hırsızlar 1 gün içinde yakalandı.

PARALARI ÇALMAK 5 SANİYELERİNİ ALDI

Başkentte günü birlik evlerde saklanan Gürcistan uyruklu kişilerin, takip ettikleri Türk vatandaşlara maddi zarar veren bir çeteye dönüştükleri belirlendi. Geçtiğimiz günlerde bir bankadan 118 bin lira para çeken vatandaşı takibe alan hırsız Gürcüler, gündüz vakti 5 saniyede araç içindeki parayı çalarak kaçtı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri hırsız Gürcülerin peşine düştü.

Kamera görüntüleri didik didik inceleyen ekipler, Gocha R.,isimli zanlının kiraladığı araçla para çeken mağdur vatandaşı takip eden İrakli C, Gıvı K. ile Aleksandre S isimli zanlıları belirledi. Polis Gürcülerin kaldıkları eve baskın düzenledi, 3 hırsızı yakaladı.

PARALAR ÇAMAŞIR MAKİNASINDAN ÇIKTI

Zanlıların evinde yapılan aramada çalıntı paraların çamaşır makinesi içinde saklandığı belirlendi. 18 bin dolar ve 14 bin lira paraya el konuldu. Hırsızlık olayında kullanılan aracı kiralayan Gocha R.,isimli zanlının hırsızlık öncesinde 18 Mart’ta Türkiye’den çıkış yaptığı belirlendi. 3 Gürcü hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.