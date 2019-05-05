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Gürcü şüpheli sahte eurolarla yakalandı

Girdiği kuyumcuda, sahte 500 euroluk banknotla alışveriş yapmaya çalışan Gürcistan uyruklu şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA | 05.05.2019 - 15:00..
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Trabzon'un Of ilçesinde dolandırıcılık olayı yaşandı.

Bir kuyumcuya giren Gürcistan uyruklu kişi, beğendiği altın takıları, iş yeri sahibine verdiği 500 euroluk banknotla almak istedi. İş yeri sahibi paranın sahte olduğunu anlayıp, fark ettirmeden polisi arayıp, ihbarda bulundu.

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçerken, durumu fark eden şüpheli, sahte banknotu bırakıp, kaçtı. Ekipler, Gürcistan uyruklu şüpheliyi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.

HATIRA PARASI ÇIKTI

Şüphelinin üzerinde 500 euroluk sahte 130 banknot daha bulundu. Sahte banknotların üzerinde Rusça 'Hatıra parasıdır' yazılı olduğu da görüldü. Gürcü şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Gürcü şüpheli sahte eurolarla yakalandı


Gürcü şüpheli sahte eurolarla yakalandı

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