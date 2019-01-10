Güreş develeri karlı tepelerde yetişiyor

İlçe merkezine 30 kilometre mesafedeki kırsal mahalle Kocaköy'de yaşayan İshak Erbay'ın, batı illerinden satın alarak getirdiği ve burada zorlu doğa şartlarına alıştırılarak yetiştirilen develerin beslenmeleri ve bakımları özveriyle yapılıyor.

KARDA TEMİZLİYOR

Sabah erken saatte mesaiye başlayan deve yetiştiricisi Sait Arslan, ilk olarak hayvanlara arpa ve saman karışımıyla hazırladığı yemden veriyor. Arslan, hemen sonrasında köyün yakınındaki dereye götürerek su ihtiyaçlarını giderdiği hayvanların, karda temizlenmelerini sağlıyor.

İKİ KEZ YEM HAZIRLANIYOR

Gün boyunca karlı tepe ve yaylalarda develerin tüylerini tarayarak bakımlarını yapan Arslan'ın hayvanlarla kurduğu bağ ise görenleri şaşırtıyor. Arslan, develerin bakımlarının çok zor olduğunu belirterek, günde iki kez yem hazırladığını anlatıyor.

EKSİK OLUNCA YEMİYORLAR

Arslan, "Develere verilen yemin standarda uygun hazırlanması lazım. Saman ve arpada en ufak bir eksiklik oldu mu yemezler. Deve, çok temiz bir hayvandır. Kışın karla, yazın temiz kumla banyosunu yapar. Onlara çok güzel bir şekilde bakıyoruz, hiç ihmal etmiyoruz" dedi.

SAAT BAŞI KONTROL EDİYOR

Güreş develerinin ilgi istediğini vurgulayan Arslan, "Develerin bulundukları yerin ıslak olmaması lazım. Onlar yabancı bir insanı hemen kabul etmezler. Sahibine çok bağlıdır. Bunlar inek, koyun ve diğer hayvanlara benzemez. Deveyi dövmemek lazım. Dövdüğünde kızıyor, kızdığında da yüzünüze tükürür. Onlara iki oğlum gibi bakıyorum. Bakımından beslenmelerine kadar her şeyi en iyi şekilde yapıyoruz. Onlar bağırdıklarında ne istediklerini hemen anlıyorum. Saat başı kontrol ediyorum. Her birini ismiyle çağırıyorum" şeklinde konuştu.

SOĞUK HAVALARDA DA YAŞIYORLAR

Deve sahibi Erbay da 6 deve yavrusuyla yetiştiriciliğe başladığını, şu anda yaklaşık 20 devesinin bulunduğunu ve bölgede bu işin nadir yapıldığını söyledi. Yetiştirdikleri develeri her yıl özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerine sattıklarını anlatan Erbay, "Duygusal anlamda deveyle temas kurabiliyorsan, bakımları çok kolay olabiliyor. Havanın sıfırın altında 40 derece olduğu yerlerde de yaşayabiliyorlar. İlk yıllarda deve yetiştirdiğimizi görenler çok şaşırıyordu. İnsanlar sadece Arabistan çöllerinde develerin olduğunu biliyordu. Halbuki burada da yaşayabiliyorlar. Yaz aylarında bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler develere ilgi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Günün önemli gelişmeleri VİDEO