Güreş develeri traktörle antrenman yapıyor

Çanakkale'nin Kurşunlu (Dörtyol) köyünde sonbaharın gelmesiyle güreş develeri de antrenmanlara çıkmaya başladı.

BİNLERCE KİŞİ İZLİYOR

"Komutan" ve "Çılgın Deniz" adlı iki deve, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi'nin en önemli organizasyonları arasında yer alan ve binlerce kişi tarafından izlenen maçlar için antrenman yapıyor.

DEVELERİ İLE İDDİALI

Yaz boyunca hareketsiz kalan develer, maçlara kadar her gün 1 saatlik antrenmanla sezona hazırlanıyor. Develerin sahibi Mustafa Savuran, "Yaz boyu damda baktığımız develer, hareketsiz kalıyor. Kasım ayı içerisinde deve güreşleri başlayacağı için bu develerimizi her gün 1 saat, traktörle gezdiriyorum. Hem ayakları açılıyor hem de nefesleri açılıyor. Komutan ve Çılgın Deniz isimli iki devem ile iddialıyım." dedi.