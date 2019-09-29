taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.673
Euro
6.2084
Altın
1496.98
Borsa
105152.17
Gram Altın
273.078
Bitcoin
46025.17

Güreş develeri traktörle antrenman yapıyor

Çanakkale’de develer, güreş sezonu öncesi antrenmanlarına başladı. Sahipleri tarafından traktöre bağlanan develer, 1 saatlik yürüyüşle egzersizlerini tamamlıyor.

İHA | 29.09.2019 - 10:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çanakkale'nin Kurşunlu (Dörtyol) köyünde sonbaharın gelmesiyle güreş develeri de antrenmanlara çıkmaya başladı.

BİNLERCE KİŞİ İZLİYOR

"Komutan" ve "Çılgın Deniz" adlı iki deve, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi'nin en önemli organizasyonları arasında yer alan ve binlerce kişi tarafından izlenen maçlar için antrenman yapıyor.

Güreş develeri traktörle antrenman yapıyor

DEVELERİ İLE İDDİALI

Yaz boyunca hareketsiz kalan develer, maçlara kadar her gün 1 saatlik antrenmanla sezona hazırlanıyor. Develerin sahibi Mustafa Savuran, "Yaz boyu damda baktığımız develer, hareketsiz kalıyor. Kasım ayı içerisinde deve güreşleri başlayacağı için bu develerimizi her gün 1 saat, traktörle gezdiriyorum. Hem ayakları açılıyor hem de nefesleri açılıyor. Komutan ve Çılgın Deniz isimli iki devem ile iddialıyım." dedi.

Güreş develeri traktörle antrenman yapıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da yeni bir deprem daha

İstanbul'da yeni bir deprem daha

119
Asker olamak isteyen Yunan'a postal yok engeli

Asker olamak isteyen Yunan'a postal yok engeli

65
Trump: Her şeyi sizin için yaptım

Trump: Her şeyi sizin için yaptım

32
Almanya'da aşırı sağcılar silahlanıyor

Almanya'da aşırı sağcılar silahlanıyor

105
Antalya'da kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı

Antalya'da kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı

19
Suriye'de Esad'dan çıkın yoksa vururuz tehdidi

Suriye'de Esad'dan çıkın yoksa vururuz tehdidi

57
İstanbul'da deprem sonrası bana hasar tespiti

İstanbul'da deprem sonrası bana hasar tespiti

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir