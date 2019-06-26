Gürkan Uygun'un çiftliği

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteri ile tanıdığımız oyuncu Gürkan Uygun, yaz tatilini çiftliğinde geçirmeyi tercih etti.
YER: KOCAELİ
Yoğun geçen sezonun ardından oyuncu Gürkan Uygun, soluğu Kocaeli'de bulunan çiftliğinde aldı.
ÇİFTÇİLİĞİ SEVDİ
Kendini ev işlerine kaptıran ünlü oyuncu, çapa yapıp tırpanla ot biçti. Çiftliğinde fındık ağaçları da bulunan Uygun, hasat öncesi hazırlık yaptı.
Yaz tatillerini genelde ailesiyle birlikte Kocaeli'de geçiren ünlü oyuncu, doğaya olan tutkusuyla biliniyor.