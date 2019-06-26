Gürkan Uygun'un çiftliği

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Ölümlü kazaya neden oldu, kırmızıda geçtiğini itiraf etti

Kayseri'de geçtiğimiz nisan ayında 1 kişinin ölümüne 8 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü, hakim karşısına çıktı. Duruşmada sürücü, hem alkol aldığını hem de kırmızıda geçtiğini itiraf etti.