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Gürültü ihbarına giden polisi bıçakladılar

Antalya'da kardeşiyle gürültü yaptıkları için komşularının şikayetçi olduğu Secat U., eve gelerek kendisini uyaran polislerden Hasan Uslu'yu bıçakladı.

DHA | 23.03.2019 - 15:14..
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Kepez ilçesinde yaşayan Secat U. ve kardeşi Necat U.'nun evde yaptığı gürültüden rahatsız olan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekibi gönderildi.

Belirtilen adrese giden iki polis memuru, Secat U. ve Necat U. kardeşleri uyarmak istedi. Ancak, iki kardeş, gelen polis ekiplerine tepki gösterdi. Çıkan tartışma üzerine Secat U., evden aldığı bıçakla, polislerden Hasan Uslu'yu kalçasından yaraladı.

Gürültü ihbarına giden polisi bıçakladılar

BALKONDAN ATLADI

Uslu, kanlar içinde kalırken, saldırgan, iki katlı gecekondunun balkonundan atlayıp kaçtı. Çıkan arbede sırasında darbe alan diğer polis memuru da sol ayağından hafif yaralandı.

Gürültü ihbarına giden polisi bıçakladılar

KARDEŞLERDEN BİRİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralı polislerin çağrısı üzerine olay yerine, çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı polisler, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Olayla ilgili Necat U. gözaltına alınırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Gürültü ihbarına giden polisi bıçakladılar

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