Gürültü kirliliği yapan 12 işletmeye 325 bin lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kocaeli’de gürültü kirliliğinin önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, 2006 yılında alınan yetki ile çekipler, evresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükununun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlıyor.

Bu kapsamda, kent genelinde faaliyet gösteren endüstri tesislerine, şantiye faaliyetlerine ve eğlence yerlerine yönelik kontrol ve denetimler gerçekleştirildi.

2006'DAN BU YANA CEZA KESİLİYOR

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2018 yılı içerisinde kontrol ve denetimler gerçekleştirdi. Gürültü kirliliğine sebep oldukları gerekçesiyle 2018 yılında, 12 işletmeye 325 bin 691 TL tutarında para cezası kesti. 2006 yılından bu yana ekipler, toplamda 87 işletmeye 1 milyon 366 bin 88 TL tutarında para cezası kesti.





