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Gürültü yapan gruba müdahale eden adam darbedildi

İstanbul'da bir adam evinin önünde gürültü yaparak uyuşturucu sattıkları ileri sürülen gruba müdahale etmek isteyince darbedilip, bıçaklandı. Polis memuru oğlu grubu havaya ateş ederek dağıttı.

İHA | 15.01.2020 - 06:09..
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi Boyabat Sokak'ta, bir binanın önüne gelen bir grup, gürültü yapıp, uyuşturucu madde sattığı sırada, binanın 3’üncü katında oturan Hüsamettin T., uyarıp müdahale etmek istedi.

KAFASINDAN BIÇAKLANDI

Olay daha sonra kavgaya dönüştü. Gruptan birkaç kişi geldikleri araçla olay yerinden ayrılıp, birkaç kişiyi daha çağırdı. Toplanan kalabalık, Hüsamettin T., ile yeğeni Emre T.’yi darbetmeye başladı. Arbede sırasında Hüsamettin T., kafasından bıçakla yaralandı.

BİR KİŞİ SEKEN KURŞUNDAN YARALANDI

Babası ve amcaoğlunun kalabalık tarafından darbedildiğini gören polis memuru G.T., havaya ateş açarak grubu dağıtmaya çalıştı. Bu sırada gruptan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi seken kurşunla yaralandı.

Gürültü yapan gruba müdahale eden adam darbedildi

ARAÇLARINI BIRAKIP KAÇTILAR

Saldırgan gruptan diğer şahıslar ise geldikleri aracı olay yerinde bırakıp kaçtı. Kurşunlardan biri saldırganların kullandığı aracın ön camına isabet etti.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis babası Hüsamettin T.’yi ve seken kurşunla yaralanan saldırgan gruptan bir kişiyi farklı hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Gürültü yapan gruba müdahale eden adam darbedildi

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