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Gürültü yaptılar diye av tüfeğiyle vurdu

Kütahya'da evimin önünde ses yaptın kavgası hastanede noktalandı. Tartışma sürerken silahlarını çıkartan ikili 3 kişiyi yaraladı.

DHA | 16.12.2018 - 10:40..
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Olay, saat 02.30 sıralarında Pirler Mahallesi Germiyan Sokağı'nda meydana geldi. Sezai K. ile kendisine misafir olan arkadaşı Mustafa Ç., evin önünde gürültü yapan Anıl T. (25), Yalçın Ş. (17) ve kardeşi Salih Ş. (16) ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Gürültü yaptılar diye av tüfeğiyle vurdu

Mustafa Ç. tabancayla havaya, Sezai K. da av tüfeğiyle gruba ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Anıl T. başından, Yalçın Ş. ile kardeşi Salih Ş. de kol ve bacaklarından yaraladı.

3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde kanlar içinde bekleyen 3 yaralı, ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından ev sahibi Sezai K. ile arkadaşı Mustafa Ç. gözaltına alındı. Evde olayda kullanılan tüfek, bahçede de 2 ruhsatsız tabanca bulundu.

Gürültü yaptılar diye av tüfeğiyle vurdu

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