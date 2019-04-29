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Gürültüye kızıp top oynayanlara ateş açtı

Bir şahsın top oynayarak gürültü yaptıkları gerekçesiyle ateş açtığı 2 çocuk yaralandı.

İHA | 29.04.2019 - 03:02..
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Kütahya’da boş alanda top oynayan gençlere, yakındaki bir evde oturan 69 yaşındaki K.D. tarafından gürültü yaptıkları gerekçesiyle av tüfeğiyle rastgele ateş açıldı.

ÇOCUKLARIN DURUMU İYİ

Olayda vücutlarına tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Binali Parlak (15) ve Buğra Karazeybek (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gürültüye kızıp top oynayanlara ateş açtı

GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra evine kaçan şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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