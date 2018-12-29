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Guterres: Dünya stres testinden geçiyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın karşı karşıya olduğu savaş, çatışma, iklim değişikliği, göç ve mülteci sorununa vurgu yaptı.

AA | 29.12.2018 - 22:38..
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Guterres, yeni yıl için yayınladığı video mesajında, dünya genelinde yaşanan sorunlara yönelik olarak geçen sene "kırmızı alarm" uyarısı yaptığını hatırlattı ve tehlikenin sürdüğünü belirtti.

"ENDİŞELİ ZAMANLAR"

Devam eden savaş ve çatışmalara son vermenin, jeopolitik bölünmüşlüklerin derinleşmesi nedeniyle zorlaştığına ve rekor sayıda insanın güvenlik ve koruma arayışı içinde göç ettiğine dikkati çeken Guterres, "Bunlar çoğu için endişeli zamanlar ve dünyamız stres testinden geçiyor." ifadesini kullandı.

"UMUTLU OLMAK İÇİN DE NEDENLER VAR"

Guterres, umutlu olmak için de nedenler olduğunu belirterek, Yemen görüşmelerinin barış umudu yarattığını, Etiyopya ve Eritre arasında uzun süredir devam eden gerginliğin, eylül ayında Riyad'da varılan anlaşmayla giderilmesinin de bölgeye barış umudu getirdiğini bildirdi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TEHDİDİ

Küresel ısınmanın getirdiği iklim değişikliğine de değinen ve bu durumun ''varoluşsal tehlike'' olmaya devam ettiği uyarısında bulunan Guterres, ''kontrolsüz iklim değişikliği sarmalını" durdurmak için son şansın kaçırılmaması gerektiğini vurguladı. Guterres, "Uluslararası iş birliği çalışırsa, dünya kazanır." değerlendirmesinde bulundu.

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