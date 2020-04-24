Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü

Türkiye, nisan ayı reel kesim güven endeksi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 46,1

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi mart ayında 92,5 iken, nisan ayında yüzde 50,1 oranında azalarak 46,1 değerini aldı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 45,9 azalarak 48,3 oldu.

Son 3 aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 47,1 azalarak 47,9 değerini aldı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 56,8 azalarak 42,2 rakamını gösterdi.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 75,2

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi nisan ayında yüzde 26 oranında azalarak 75,2 değerini aldı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 9,7 artarak 118,5 oldu. Son 3 aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 39,9 azalarak 56,7 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 50,8 azalarak 50,5 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 44,7

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 77,2 iken, nisan ayında yüzde 42,2 oranında azalarak 44,7 değerini aldı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi yüzde 40,9 azalarak 55,1 oldu.

Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi ise yüzde 44,1 azalarak 34,2 değerini aldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE FAALİYETLERİN KISITLAYAN FAKTÖRLERDEN “TALEP YETERSİZLİĞİ” YÜKSELDİ

İnşaat sektöründe nisan ayında girişimlerin yüzde 17,2'si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 82,8'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "diğer faktörler" mart ayında yüzde 1,9 iken nisan ayında yüzde 50,7, "talep yetersizliği" mart ayında yüzde 31,1 iken Nisan ayında yüzde 42,4 ve "finansman sorunları" mart ayında yüzde 42 iken Nisan ayında yüzde 39 oldu.

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