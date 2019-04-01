Güven Hokna'nın aldığı oy oranı şaşırttı

İmamoğlu: CHP sistemine girilmeyen sadece 7 sandık var

1 Bayburt MHP'li aday Pekmezci ile kazandı Yerel seçimlerde iki dönem boyunca AK Parti'nin kazandığı Bayburt'ta bu kez MHP'li aday Hükmü Pekmezci kazandı.

2 Fabri'yi Fenerbahçe de istiyor Harun ve Volkan'ın performansından memnun kalmayan Fenerbahçe yönetimi, Fulham forması giyen Fabri'nin peşine düştü. İspanyol kaleciyi Beşiktaş da istiyor.

3 Mars'ta Dünya'dakilerden daha büyük nehirler olduğu ortaya çıktı Mars yüzeyindeki derin akarsu vadileri, bir zamanlar sıcak ve sulak iklimin hüküm sürdüğünü kanıtlıyor.

4 Bursa Büyükşehir sandıkları AK Parti dedi Bursa seçim sonuçları belli oldu. Sayılan oy sonuçlarına göre AK Parti adayı Alinur Aktaş yüzde 49,57 ile belediye başkanlığına seçildi.

5 Saadet Partisi'nin oyları düştü CHP ve İP'le dirsek teması yapan Saadet Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelinde yüzde 2,63 oy aldı.

6 Hülya Avşar Zehra'nın sevgilisiyle görüştü Hülya Avşar, kızı Zehra’nın sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile önceki akşam Tarabya’daki bir mekanda yemek yedi.