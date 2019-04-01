Güven Hokna'nın aldığı oy oranı şaşırttı

"Ağzımızın tadı kaçmasın Üsküdar" sloganıyla Demokratik Sol Parti'nin Üsküdar adayı oyuncu Güven Hokna'nın, aldığı oy oranı belli oldu.
HÜSRANA UĞRADI
Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Hayriye Tekin karakteriyle hafızalara kazınan ve DSP tarafından Üsküdar'da belediye başkan adayı olarak gösterilen Güven Hokna, aldığı oy oranıyla hüsrana uğradı.
ADAYLARIN GERİSİNDE KALDI
Oyların yüzde 1,01'ini alan Hokna, AKP, CHP ve Saadet Partisi adaylarının gerisinde kaldı. Dizinin meşhur repliğini slogan yapan Hokna, "Ağzımızın tadı kaçmasın Üsküdar" diyerek vatandaşlardan oy istemişti.
Hokna'nın, Üsküdar'dan sadece 3 bin civarında oy aldığı belirtildi.