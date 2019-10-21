taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.818
Euro
6.4966
Altın
1491.4
Borsa
97822.33
Gram Altın
279.335
Bitcoin
47857.68

Güvenli bölgeden çıkmayan teröristlere gereken yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yarın akşam bitecek 120 saatlik süre bitiminde bölgeyi terk etmeyen teröristlere müdahale edileceği belirtildi.

AA | 21.10.2019 - 13:08..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Güvenli bölgeden çıkmayan teröristlere gereken yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca, bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son durum paylaşıldı. Şu bilgiler verildi;

125 ARAÇ ÇIKTI

TSK, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir. Bu kapsamda şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır.

36 İHLAL GERÇEKLEŞTİ

ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG’li teröristlerce 17 Ekim 2019, saat 22.00’den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili ABD askerî yetkilileri ile yakından koordineye devam edilmektedir.

SÜREDE UZATMA YOK

Güvenlik kaynakları, 120 kilometrelik alanda güvenli bölge oluşturulacağını ve 5 günlük sürede bir uzatma olmayacağını belirtti.

1500 KİLOMETREKARELİK ALAN KONTROL ALTINDA

Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirildi, 111 yerleşim merkezi ile 1500 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanan hiçbir mühimmat veya kimyasal silah kullanılmamaktadır."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Micheal Doran: YPG, PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

Micheal Doran: YPG, PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

174
Lübnan halkı sokaklarda protestolara devam ediyor

Lübnan halkı sokaklarda protestolara devam ediyor

138
Trump Suriye faturasını Obama'ya kesti

Trump Suriye faturasını Obama'ya kesti

106
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşar Esad'la görüşebilir iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşar Esad'la görüşebilir iddiası

132
Tunç Soyer: Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım

Tunç Soyer: Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım

881
Hindistan'da bir okul kopyaya karton kutuyla önlem aldı

Hindistan'da bir okul kopyaya karton kutuyla önlem aldı

55
2020'de siyasi partilerin hazinede alacağı yardım miktarı

2020'de siyasi partilerin hazinede alacağı yardım miktarı

404
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir