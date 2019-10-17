taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8267
Euro
6.4862
Altın
1491.89
Borsa
94896.23
Gram Altın
279.596
Bitcoin
46868.32

Güvenli bölgenin hakimiyeti Türkiye’de olacak

Türkiye, askeri harekata gerek kalmadan 30 kilometre derinlikteki güvenli bölgenin hakimi olacak.

Haber Merkezi | 17.10.2019 - 23:50..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Güvenli bölgenin hakimiyeti Türkiye’de olacak

Suriye’nin kuzeyine yuvalanan terör örgütlerinin Türkiye sınırında tehdit oluşturması üzerine Barış Pınarı Harekatı başlatıldı.

Bölgedeki teröristleri güneye süpürmeye başlayan Türkiye, ABD ile 13 maddelik bir anlaşma yaptı.

GÜVENLİ BÖLGENİN DENETİMİ TÜRKİYE'DE

Anlaşmadaki 10. madde, Türkiye’nin masada elde ettiği başarıyı gösterir nitelikte. Öyle ki; Türkiye, askeri harekata gerek kalmadan 30 kilometre derinliğe kadar ulaşan güvenli bölgenin tek hakimi olacak.

10. MADDE NE DİYOR

10. Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eşgüdümü artıracaktır.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başakkent

Başakkent

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir