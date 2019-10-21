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Fuat Oktay: Güvenli bölgeye hedef 2 milyon Suriyeli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgeye, 2 milyon Suriyelinin yerleştirileceğini söyledi.

AA | 21.10.2019 - 17:44..
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Fuat Oktay: Güvenli bölgeye hedef 2 milyon Suriyeli

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında varılan mutabakat uyarınca, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye yönelik çalışmalar sürüyor.

Fırat'ın doğusuna kurulması planlanan güvenli bölge için Mehmetçiğimiz, harekete geçmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yıldız Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Törende güvenli bölgeye yerleştirilecek Suriyeliler hakkında konuşan Oktay, önemli bilgiler verdi.

Fuat Oktay: Güvenli bölgeye hedef 2 milyon Suriyeli

"TÜM HİZMETLERİ SURİYELİ KARDEŞLERİMİZE SUNUYORUZ"

Oktay, "Kahraman evlatlarımız tarafından güvenli hale getirilen Cerablus, El-Bab, Azez ve Afrin'de Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı fakülte ve yüksekokullar, sizler gibi akademik yıl açılışı yaparak yükseköğretime başladı. Oluşturduğumuz güvenli bölgelerde sağlık ve eğitim başta olmak üzere barınma, yol, elektrik dahil tüm temel hizmetleri, hiçbir ayrım yapmadan ve karşılık beklemeden Suriyeli kardeşlerimizin kullanımına sunuyoruz." dedi.

Fuat Oktay: Güvenli bölgeye hedef 2 milyon Suriyeli

"2 MİLYON SURİYELİ DÖNECEK"

Oktay, "Suriye'nin kuzeyini, mesken tutan terör örgütlerinden temizlemek için Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan 444 kilometre uzunluğunda, 30-35 kilometre derinliğindeki güvenli bölgeye, yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının da geri dönüş yapmasını planlıyoruz.

Bu amaçla başlattığımız Barış Pınarı Operasyonu ile sadece 9 günde Tel Abyad ve Resulayn şehir merkezlerinin de bulunduğu 65 yerleşim birimi terörden temizlenerek kontrol altına alınmıştır. Ardından ABD ile varılan mutabakat kapsamında, terör örgütü üyeleri perşembe akşamından bu yana Barış Pınarı Operasyonu'nun hedeflediği 32 kilometre derinlikteki alanın dışına çıkartılmakta."

Fuat Oktay: Güvenli bölgeye hedef 2 milyon Suriyeli VİDEO

Fuat Oktay: Güvenli bölgeye hedef 2 milyon Suriyeli


"120 SAAT BİTİYOR"

Oktay, konuşmasının devamını şöyle sürdürdü:

"Yarın gece sonlanacak olan 120 saatlik sürenin bitimine kadar teröristler ellerindeki silahları bırakarak inlerinden çıkacak ve bölgeyi terk edeceklerdir. Başka şansları yoktur. Şu anda bu saat işlemekte. Fırat'ın doğusunda şu an geçen her dakika barışın, istikrarın ve huzurun hanesine yazılmakta. Bu süreç mutabakat kapsamında tamamlanırsa, Suriyeli kardeşlerimizin geleceği ve sınır güvenliğimiz için Fırat'ın doğusuna ilişkin gayemiz masada gerçekleşmeye devam edecek. Aksi takdirde Barış Pınarı Operasyonu çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir. İyi komutanlar meydanda, iyi politikacılar müzakere masasında, iyi lider ise her ikisinde de kazanır. Cumhurbaşkanımızın başından itibaren her hamlesini titizlikle yürüttüğü Barış Pınarı Operasyonu süreci inşallah bölgede barış ve refaha ciddi katkı sağlamış olacak"

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