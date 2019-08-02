Yakalanacağını anlayınca vurgunu yaptı

Büyük vurgun 25 Haziran’da Adana'nın Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı'nda bulunan bankalar arası para taşımacılığı yapan güvenlik şirketinde meydana geldi.

DEVLET BANKASINA AİT 4 ATM'YE EKSİK PARA YATIRTTI

Firmada 2013 yılından bu yana özel güvenlik amirliği yapan 29 yaşındaki Burak Ekinci, 22 Haziran’da şirketinin bir devlet bankasına ait 4 ayrı ATM’ye yatırması için verdiği paradan yanında çalışan güvenlik görevlisi Cengiz K.’ya 395 bin eksik yatırmasını söyledi. Cengiz K.’nın yatırmadığı parayı, Burak Ekinci aldı. Yapılan şikayet üzerine şirkette denetim gerçekleşeceği bilgisine ulaşan Ekinci, yaptığı hırsızlığın ortaya çıkacağını fark etti.

HIRSIZLIĞIN ORTAYA ÇIKACAĞINI ANLAYINCA VURGUN YAPTI

Açığını kapatmak isteyen Burak Ekinci, eşinin akrabası olan Mehmet Emin G.’den “Açığım var. Bana acil 400 bin lira para lazım.” diyerek borç istedi. Mehmet Emin G., Ekinci’ye “Borcunu nasıl geri ödeyeceksin?” diye sordu. Burak Ekinci, geçireceği soruşturmanın ardından parayı geri ödeyeceğini söyledi. Geçen birkaç gün içinde Mehmet Emin G., Ekinci’nin istediği parayı bulamadı. Yaptığı hırsızlığın ortaya çıkacağını anlayan güvenlik amiri Ekinci, çalıştığı şirketi soymaya karar verip, planını Mehmet Emin G. ile Mehmet G.’ye anlattı.

İKİ ÇUVALI ALIP KAÇTI

Her Cuma gelen paranın Pazartesi gününe kadar şirkette bırakıldığını bilen Burak Ekinci suç ortaklarına, “Hafta başı dağıtılması için şirkete gelen parayı alır, Gürcistan’a kaçarız. Paranın çalındığını anlayana kadar biz yurt dışına çıkmış oluruz.” dedi. Mehmet Emin G.’den ve Mehmet G.’den olumlu yanıt alan Burak Ekinci, müfettişlerin daha erken geleceğini öğrenince soygun planını erkene çekti. Güvenlik amiri Ekici, 25 Haziran Salı günü 9 milyon euro döviz sevkiyatı yapıldığı esnada yanındaki personele, “Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin ben bunları kontrol edeyim.” dedi. Ekinci, içinde 4 milyon 795 bin euro bulunan iki çuvalı alıp, kendisini bekleyen lüks otomobile binip kaçtı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Hasan B.’nin lüks aracıyla kayıplara karışan 4 zanlının yakalanması için talimat verdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 100 güvenlik kamerasını saniye saniye izledi. Yaklaşık 30 milyon lirayı çalan Burak Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 18 kişi, gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan Burak Ekinci’yle birlikte toplam 8 kişi tutuklandı.

İKİ FİRARİNİN YAKALANMASI İÇİN POLİS ÇALIŞIYOR

Parayı parça parça toplayan polis, şu ana kadar 73 bin euro ve 82 bin 540 lira ele geçirdi. Yaklaşık 4 milyon 700 bin euroyla kayıplara karışan Hasan B. ve Mehmet Emin G.’yi yakalama çalışmaları devam ediyor. Firari şüphelilerle bağlantı kuranları tek tek tespit eden polisin, şok baskınlarının süreceği öğrenildi.