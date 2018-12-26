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Güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenecek

26 ilde görev yapan güvenlik korucularına, aylık 135 lira ek tazminat kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

İHA | 26.12.2018 - 08:29..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile 26 ilde görev yapan güvenlik korucularına, aylık 135 lira ek tazminat ödenecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van’da görev yapan güvenlik korucularına, aylık 135 lira ek tazminat ödenecek.

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