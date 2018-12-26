Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile 26 ilde görev yapan güvenlik korucularına, aylık 135 lira ek tazminat ödenecek.
Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van’da görev yapan güvenlik korucularına, aylık 135 lira ek tazminat ödenecek.