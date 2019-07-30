Güvenlik müdürü 4 milyon 795 bin euro çaldı

Adana’da banka ve kurumlar arasında para transferi yapan firmanın müdürü Burak Ekinci (29), içerisinde 4 milyon 795 bin euro bulunan iki çuvalı alarak beraberindeki 4 kişiyle birlikte kaçtı.

100 KAMERANIN GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Büyük hırsızlığın ardından Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, özel ekip kurulması talimatını verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği'ndeki deneyimli dedektiflerden, özel ekip oluşturuldu. Özel ekip, para transferi yapıldığı yerden zanlıların kaçtığı ve bıraktığı otomobilin güzergahına kadar yaklaşık 100 kameranın görüntülerini izledi ve hırsızlığa Burak Ekinci'den başka kimlerin karıştığını tek tek tespit etti.

İLK ETAPTA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan bu tespitlerin ardından ekip, operasyona start verdi. Operasyonda Atilla Can Ö., Ahmet K., Mehmet G., Engin K., Tuncay B. ve Abdulsamet B. adlı zanlılar yakalandı. Zanlılardan Atilla Can Ö., Ahmet K. ve Mehmet G., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, olaya karıştığı ya da yardımda bulunduğu ileri sürülen Gökhan B. ve kardeşi Sercan B.'yi de sonrasında yaptığı operasyonda yakaladı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Gökhan B. tutuklanırken, Sercan B. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YARDIM EDENLER BİR BİR TESPİT EDİLDİ

Gasp dedektifleri, bu kişileri yakalandıktan sonra olayın asıl faili olan Burak Ekinci'yi yakalamak için baskınlarını hızlandırdı. Polis edindiği bilgiler doğrultusunda Burak Ekinci'ye; akrabası Jale E,. kardeşleri Berkay E. ile Tolga Y., babası Hasan Y., ayrıca arkadaşları olduğu belirtilen Ayhan Ö. ve Serdal K.'nin yardım ettiğini belirledi.

POLİSTEN KAÇINCA KULÜBEYE DÜŞTÜ

Yurt dışına kaçmak isteyen ancak polis tarafından arandığı için kaçamayan Burak Ekinci, kuzeninin kocası Ayhan Ö. tarafından Mersin'den Adana'ya getirildi. Burada da polisten kaçan ve bir kulübede saklanan Burak Ekinci, kuru ekmek yiyerek hayatta kalmaya çalıştı. Bu duruma sonrasında daha fazla katlanamayan hırsız, Menekşe Mahallesi'ndeki bir eve yerleşti. Burak Ekinci'nin yer değiştirince polis öğrendiği bu adrese de baskın yaptı. Polisten kılpayı kurtulmayı başaran zanlı, bu kez Sarıçam ilçesinde arkadaşı Tolga Y.'nin babası Hasan Y.'nin evine yerleşti. Polisin baskınlarından kaçacak deliği kalmayan ve köşeye sıkıştığını anlayan Burak Ekinci, yanında bulunan kişilere avukat masrafları için bir miktar para verdi.

BANKALAR ARASI PARA TRANSFERİ YAKALATTI

Bankalar arası yapılan para transferini takip eden polis, Burak Ekinci ve ona yardım eden 1'i kadın 6 kişiyi kaldıkları evde kıskıvrak yakaladı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda da 73 bin euro ile 19 bin 500 bin Türk lirası ele geçirildi.

HAKKINA DÜŞENİ ALAMAMIŞ

Zanlıların; ele geçirilen paralar konusunda birbirini suçladıkları, Jale E.'nin ise Burak Ekinci'nin akrabaları arasında kuryelik yaptığını kabul etmediği öğrenildi. Bu arada Burak Ekinci ise para transferi sırasında iki torba içinde bulunan 4 milyon 795 bin euroyu plan yapıp firar olan iki zanlı ve yakalanıp tutuklanan zanlılarla birlikte çaldığını kabul ettiğini ancak olaydan sonra kendisinin 150 bin euro aldığını bu nedenle "Hakkıma düşen parayı alamadım, pişmanım." dediği öğrenildi.

YAKALANMALARI AN MESELESİ

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, gasp dedektifleri şimdi hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen ve firardaki Mehmet Emin G. ve Hasan B.'yi yakalamak için çalışmalarını devam ettiriyor. Polis, kaçak iki zanlıyı ve geri kalan parayı bulmak için Adana genelinde zanlıların kaçabileceği yöndeki bütün Plaka Tanıma Sistemi ve güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor. İki zanlının da yakalanmasının an meselesi olduğu öğrenildi.