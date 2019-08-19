Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ seçmeni aşağıladı

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atandı. Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, CNN Türk kanalında konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Yapılan operasyonu terörle mücadele anlamından dolayı çok değerli ve önemli buluyorum" dedi.

Coşkun Başbuğ, bölge halkının HDP'ye olan desteğiyle ilgili olarak ise tartışılacak ifadeler kullandı.

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"SANDIKTAN ÇIKAN SONUÇ İRADE GİBİ GÖRÜLMEMELİ"

Başbuğ canlı yayında, "O bölgede görev yaptığım dönemler oldu. O bölgede görev yaptığım dönemlerde bizim seçim konusunda karşılaştığımız husus şu: Verilen oy sandıklarından çıkan sonuçları irade gibi görmemekte fayda var.

ORADAKİ İNSANLARIMIZ CAHİL

Zira, oradaki insanlarımızın bir çoğu baskı ve korkudan, bir çoğu da cehaletinden dolayı böylesine sonuçlar çıktı. Oy pusulalarında her partinin farklı yerleri olur. Oradaki halka pusulayı vuracağı mühre ip bağlayıp bu ipin bir ucunu pusulanın başına koy, diğerini de nerede bitiyorsa oraya vur mührünü diye yol gösteren yapılar vardı, cahil insanlarımıza. Yani sanmayın ki oradaki insanlarımız sağlıklı bir değerlendirme yapıyor." sözlerini sarf etti.

AYSUN KAYACI'NIN ÇIKIŞI AKILLARA GELDİ

Bu sözler Aysun Kayacı'nın yıllar önce yaptığı 'dağdaki çoban' çıkışını akıllara getirdi. Aysun Kayacı bir televizyon programında, "Ben vergi veriyorum niye vergisini vermeyen, çok özür dilerim herkes üstüme gelecek ama kalıp olarak söylüyorum, 'dağdaki çoban'la benim oyum eşit mesela. Niye? Hiç vergisini vermeyen biriyle niye benim oyum eşit. O benim kadar duyarlı benim kadar sorumluluk sahibi bir şekilde yaklaşıyor mu acaba?" ifadelerini kullanmıştı.