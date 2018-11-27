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Güvercin kümesinde 592 ecstasy hap ele geçirildi

Aksaray'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, bir evin bahçesindeki güvercin kümesinde yapılan aramada 592 ecstasy hap ele geçirildi.

DHA | 27.11.2018 - 09:54..
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Aksaray Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis, yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından dün şafak vakti daha önce belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda eğitimli köpekle yapılan aramada, evin bahçesindeki güvercin kümesinde, kavanoz içinde 592 ecstasy hap ele geçirildi.

Güvercin kümesinde 592 ecstasy hap ele geçirildi

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bunun üzerine Süleyman S., Kubilay S. ve Gamze T. gözaltına alındı. 3 kişi yapılan sorgulamanın ardından çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Güvercin kümesinde 592 ecstasy hap ele geçirildi



Güvercin kümesinde 592 ecstasy hap ele geçirildi

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